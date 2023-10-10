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12:02, 10 октября 2023Культура

Победитель «Евровидения-2009» Рыбак обратился в суд из-за сталкерши

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак обратился в суд из-за сталкерши

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Норвежско-белорусский певец Александр Рыбак, который одержал победу на «Евровидении» в 2009 году, подал в суд на сталкершу, которая преследует его. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Музыкант опубликовал кадры с видеокамер у своего дома, на которых была запечатлена девушка, сидящая на бордюре и гуляющая по участку артиста.

«Просто для ясности, мы с ней были коллегами, даже друзьями, до того, как она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства. А еще я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только что сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)», — рассказал певец.

Он добавил, что сталкерша является психически больной, и он переживает, что она может навредить себе или окружающим. Рыбак добавил, что девушка начала распространять о нем слухи в сети, а также направила ему более 8 тысяч сообщений с фейковых аккаунтов. По его словам, с июня 2023 года у сталкерши судебный запрет на приближение к артисту, однако ее это не останавливает.

Ранее мужчину, который преследовал американскую актрису Дрю Бэрримор, арестовали во время того, как он пытался найти звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон.

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    Анастасия Астахова
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