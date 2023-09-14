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11:44, 14 сентября 2023Культура

Сталкера Дрю Бэрримор арестовали во время поиска звезды «Гарри Поттера»

Сталкера Дрю Бэрримор арестовали во время поиска звезды «Гарри Поттера» Уотсон
Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Мужчину, который преследовал американскую актрису Дрю Бэрримор, арестовали во время того, как он пытался найти звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон. Об этом сообщает TMZ.

Полиция задержала сталкера Чеда Майкла Бусто во время того, как он проник в гримерку одного из зданий Нью-Йорка, где проходило шоу, и заявил о желании жениться на артистке, а также стал требовать разговора с ней и совместного снимка. Неизвестно, находилась ли Уотсон в гримерке и посещала ли шоу вообще.

Бусто предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном проникновении.

В конце августа стало известно, что мужчина без приглашения появился на ферме Дрю Бэрримор в Хэмптоне. Сталкер прогуливался от дома к дому в поисках жилища актрисы, затем нашел его и ходил рядом, после чего полицейские арестовали мужчину. До этого во время интервью Бэрримор в Нью-Йорке Бусто подбежал к сцене, привлекая внимание актрисы, и потребовал от нее личной встречи.

Позже мужчину, ворвавшегося в дом артистки, объявили в розыск.

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    Анастасия Астахова
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