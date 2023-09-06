Ворвавшегося в дом Дрю Бэрримор сталкера объявили в розыск

Ворвавшегося в дом Бэрримор сталкера объявили в розыск из-за неявки в полицию

Сталкера, ворвавшегося в дом американской актрисы Дрю Бэрримор, объявили в розыск. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, злоумышленник по имени Чед Майкл Бусто не явился в полицию для того, чтобы ему установили браслет слежения.

В конце августа стало известно, что мужчина без приглашения появился на ферме актрисы в Хэмптоне. Сталкер прогуливался от дома к дому в поисках жилища Бэрримор, затем нашел его и ходил рядом, после чего полицейские арестовали мужчину. До этого во время интервью Бэрримор в Нью-Йорке Бусто подбежал к сцене, привлекая внимание актрисы, и потребовал от нее личной встречи.

Ранее американская актриса и певица Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона также пожаловалась на преследователя.