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15:38, 1 сентября 2023Культура

Дочь Майкла Джексона пожаловалась на сталкера

TMZ: Пэрис Джексон пожаловалась на преследователя

Фото: CHRIS TUITE / Globallookpress.com

Американская актриса и певица Пэрис Джексон пожаловалась на преследователя. Об этом пишет портал TMZ.

По словам дочери исполнителя Майкла Джексона, сталкер преследовал ее в течение многих лет, а недавно перелез через забор на ее участок и заглянул в окна. Отмечается, что однажды мужчина был арестован за то, что часто разгуливал у дома Джексон. После подобных случаев певица решила обратиться в суд, чтобы запретить преследователю приближаться к ней или к ее собственности.

Ранее фанат ворвался на территорию дома американской актрисы Дрю Бэрримор и был арестован. Отмечалось, что сталкер прогуливался от дома к дому в поисках жилища Бэрримор, затем нашел его и ходил рядом, после чего полицейские арестовали мужчину.

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    Варвара Кошечкина
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