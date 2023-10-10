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11:28, 10 октября 2023Из жизни

Скорпион залез под одежду спящей девочки и ужалил ее

NYP: скорпион ужалил трехлетнюю девочку в Бразилии

Фото: engin akyurt / Unsplash

Скорпион ужалил трехлетнюю девочку в бразильском муниципалитете Рибас-ду-Риу-Парду. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Мария Фернанда Бриту да Силва спала, когда под ее одежду залез скорпион. Членистоногое ужалило девочку в спину, и мать, ставшая свидетелем произошедшего, ударила по нему рукой. Скорпион оказался на рубашке женщины, и тогда она сбросила его на пол и раздавила.

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Вскоре у Бриту да Силвы началась рвота, и тогда ее мать выбежала на улицу и стала звать на помощь. Крики женщины услышали соседи. Они отвезли девочку в больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не удалось. У девочки остановилось сердце.

По словам бабушки Бриту да Силвы, потеря внучки стала тяжелым ударом для всей семьи. «Моя дочь — боец, мать-одиночка, она отдала всю жизнь своим детям», — говорит она.

Ранее сообщалось, что на юге Таиланда скорпион, притаившийся в покупных фруктах лонгконг с рынка, ужалил женщину. Пострадавшая сразу обратилась за медицинской помощью.

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    Алиса Удовик
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