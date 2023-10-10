Среда обитания
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17:30, 10 октября 2023Среда обитания

Шашлычников в российском городе обвинили в слишком грязном воздухе

В Челябинске Роспотребнадзор связал загрязнение воздуха с шашлычниками

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Шашлычников в Челябинске обвинили в сильном загрязнении воздуха, из-за которого экологическая обстановка региона считается одной из худших в стране. Мэрия в рамках проекта «Чистый воздух» разослала заведениям письмо с просьбой перестать жечь уголь и древесину при приготовлении пищи, сообщает URA.RU со ссылкой на одного из владельцев общепита.

Собеседник агентства рассказал, что в письме администрация попросила убрать мангалы на углях, дровах и другом топливе. Заменить их предложили на электрооборудование — так уже поступили, например, в Москве и Сочи.

Основанием для обращения к владельцам заведений стали результаты исследования регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство выяснило, что в воздухе на территории Челябинска превышено содержание веществ, которые вырабатываются при жарке шашлыка на открытом огне. В документе уточняется, что они опасны для легких, печени, почек и слизистых человека.

Ранее россиян предупредили, что за приготовление шашлыков в неположенном месте можно сесть в тюрьму. Так, готовить еду на открытом огне запрещено на балконах и лоджиях квартир, комнатах в общежитиях и гостиничных номерах. Если по неосторожности нарушителя кто-то не выживет или сильно пострадает, то наказание будет уголовным.

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    Нина Ташевская
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