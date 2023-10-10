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18:49, 10 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о массированном обстреле всех позиций ВСУ под Донецком

РИА Новости: ВС России провели массированный обстрел позиций ВСУ под Донецком

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России провели массированный обстрел всех позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Канонада началась в час ночи и продолжилась в второй половине дня, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что огонь ведет артиллерия Первого донецкого армейского корпуса, к которой относится гаубичный дивизион мотострелкового полка с мобилизованными на Урале бойцами. Уточняется, что с часу ночи российские силы подавили более 20 целей.

Ранее стало известно, что Российская армия стремится взять в котел подконтрольную украинским войскам Авдеевку. Активные бои идут в районе села Красногоровка.

10 октября ВС России прорвали оборону на северном фланге в районе поселка Бердичи под Авдеевкой. Войска ведут бои на окраине поселка, а противник отступает.

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    Алевтина Запольская
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