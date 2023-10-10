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17:45, 10 октября 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал главные тренды на зиму

Стилист Владислав Лисовец посоветовал зимой присмотреться к приталенным пиджакам

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал главные модные тренды на зиму 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне будет преобладать элегантность. Специалист посоветовал присмотреться к приталенным пиджакам с широкими плечам, одежде из замши и с искусственным мехом, а также кожаным изделиям. «Мы оставляем всю спортивную одежду для тренажерного зала и прогулок, а для ежедневного и вечернего выходов наряжаемся во что-то более элегантное», — объяснил он.

Кроме того, Лисовец уточнил, что в моде все еще преобладают джинсовые изделия. Однако он отметил, что в образы с использованием денима обязательно нужно добавлять яркие акценты в виде головных уборов, обуви, сумки или пиджака.

Ранее Владислав Лисовец назвал самую модную одежду на осень 2023 года. В текущем сезоне стали трендами предметы гардероба из кожи и замши и вещи с принтом в виде крупной клетки.

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    Мария Винар
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