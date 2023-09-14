Стилист Лисовец: приталенные плащи и вещи из кожи станут самыми модными осенью

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал самую модную одежду на осень 2023 года. Его комментарий публикует News.ru.

По словам эксперта, в текущем сезоне станут трендами предметы гардероба из кожи и замши и вещи с принтом в виде крупной клетки. Также он посоветовал присмотреться к приталенным курткам и плащам и заменить ими фасоны оверсайз. «При этом выходят из моды огромные пуховики, которые так полюбились россиянам», — указал собеседник издания.

Специалист отметил, что актуальность утрачивает спортивная одежа и обувь, популярной альтернативой которым окажутся базовые свитера и водолазки, сапоги на каблуках и ботильоны.

Ранее российская стилистка маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные модные тренды осени 2023 года. По словам эксперта, актуальными стали разнообразные вещи из кожи — как верхняя одежда, так и юбки и брюки.