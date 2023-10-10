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12:12, 10 октября 2023Путешествия

Россиянин сорвался с 20-метровой скалы на глазах у других туристов

Россиянин сорвался со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы»

Фото: Telegram-канал ГУ СК России по Красноярскому краю

Российский турист сорвался с 20-метровой скалы в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК по региону.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 9 октября, с 31-летним жителем Сосновоборска на глазах у других путешественников. Мужчина находился в составе туристической группы.

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Отмечается, что при падении россиянин получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу, однако спасти туриста не удалось. В настоящее время выполняется проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в сентябре иностранная туристка на глазах у друзей сорвалась с 50-метровой скалы во время селфи. Уточняется, что инцидент произошел на мысе Вуламай острова Филлип в Австралии. 22-летняя путешественница подошла к обрыву, чтобы сделать фото для социальных сетей, не удержалась и упала.

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    Фариза Бацазова
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