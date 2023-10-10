Воюющий на стороне ВСУ чеченец обвинил Киев в лицемерии из-за Израиля

Воюющий в ВСУ чеченец заявил о лицемерии украинских властей из-за Израиля

Воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) чеченец обвинил украинские власти в лицемерии из-за поддержки Израиля в конфликте с Палестиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, своей позицией украинское руководство настроило против себя многих, кто сейчас находится на фронте, вероятно, имея в виду военных-мусульман.

«Палестинцы пытаются забрать свою законную землю, которая была оккупирована. По этой причине руководство Украины назвало их террористами и поддержало Израиль... Если палестинцы террористы, то, получается, что украинцы тоже террористы и экстремисты, по причине того, что они тоже хотят вернуть назад свои земли?» — заявил военнослужащий.

Ранее издание The Drive сравнило тактику ХАМАС против Израиля с действиями ВСУ в конфликте с Россией. Вслед за массированными ракетными ударами ХАМАС стало совершать быстрые наземные атаки.