Тактику ХАМАС против Израиля сравнили с действиями на Украине

The Drive сравнил тактику ХАМАС против Израиля с действиями на Украине

Тактика ХАМАС против Израиля напоминает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией, которые они совершали в первые месяцы кризиса. С таким мнением выступило издание The Drive.

По мнению авторов статьи, ХАМАС использует новую тактику, которую сравнили с действиями на Украине. Так, движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом стало совершать быстрые наземные атаки «с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что смогло захватить города и военные базы».

Кроме того, ВСУ применяют моторные лодки для высадки десанта на левом берегу Днепра. В свою очередь, палестинские боевики стремились использовать аналогичные плавсредства для проникновения в Израиль через пляж Зиким.

Ранее Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа в Римале и Хан Юнисе. По словам военных, эти два района используют как «террористические хабы», существенное число терактов запускались оттуда.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.