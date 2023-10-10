Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 10 октября 2023Мир

Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о поражении за ночь более 200 целей в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила, что за ночь самолеты нанесли авиаудары по более чем 200 объектам в секторе Газа, которые принадлежат ХАМАС и «Исламскому джихаду» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан Юнисе. По словам военных, эти два района используют как «террористические хабы», существенное число терактов запускались оттуда.

Материалы по теме:
За каменной стеной. 20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
За каменной стеной.20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
18 июля 2022
Косово стягивает войска к границам Сербии. Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
1 августа 2022
Может повторить. Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
Может повторить.Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
10 сентября 2022

Так, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали хранилище оружия ХАМАС в мечети, командный центр ХАМАС в другой мечети, ряд «оперативных квартир» ХАМАС, инфраструктуру, которую использовали высокопоставленные члены организации. Также была поражена «террористическая инфраструктура» «Исламского джихада».

Ранее Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа. В частности, он восстановил контроль над пограничным заграждением в Газе, прорванным боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

    Семь машин столкнулись на российской трассе из-за дыма от горящей свалки

    На МКАД произошла авария с участием машины скорой помощи

    Переставшая брить лицо женщина рассказала об отношении избранника к ее внешности

    Пользователи сети поспорили о худших для путешествия странах и выбрали Россию

    В Одесской области взрывами была повреждена логистическая инфраструктура

    Представитель ЦАХАЛ обозначил цели операции

    Белый дом нарастит военные поставки в Израиль

    Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа

    Россиянин объяснил наличие схрона с оружием защитой от медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости