Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил о поражении за ночь более 200 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила, что за ночь самолеты нанесли авиаудары по более чем 200 объектам в секторе Газа, которые принадлежат ХАМАС и «Исламскому джихаду» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Римале и Хан Юнисе. По словам военных, эти два района используют как «террористические хабы», существенное число терактов запускались оттуда.

Так, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали хранилище оружия ХАМАС в мечети, командный центр ХАМАС в другой мечети, ряд «оперативных квартир» ХАМАС, инфраструктуру, которую использовали высокопоставленные члены организации. Также была поражена «террористическая инфраструктура» «Исламского джихада».

Ранее Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа. В частности, он восстановил контроль над пограничным заграждением в Газе, прорванным боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.