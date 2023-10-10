Украину обвинили в продаже западного оружия палестинским боевикам

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: ХАМАС может использовать полученное от ВСУ оружие НАТО

Группировка ХАМАС может использовать западное оружие, полученное Вооруженными силами Украины (ВСУ) от НАТО, и затем проданное палестинским боевикам. О подобной возможности заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы», — отметил бывший аналитик американских спецслужб.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американское оружие, которое бойцы ХАМАС, вероятно, могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.

