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15:48, 10 октября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали войну в Израиле колоссальным ударом для Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Израиль стирает Украину с повестки дня
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Война в Израиле станет колоссальным ударом для Украины, так как она стирает украинский конфликт с повестки для Запада. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Израиль полностью стирает Украину, Зеленского, помощь Киеву, в общем, все стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня», — заявил эксперт.

Он отметил, что на Западе уже стали требовать направить в Израиль помощь, которая предназначалась Украине. Союзники Киева, добавил Соскин, уже начинают терять желание помогать Зеленскому, а украинский лидер отменил свое выступление в Румынии. «В данном случае это колоссальный удар для Украины», — заключил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что, по его мнению, Зеленский боится прекращения поддержки Киева на фоне событий в Израиле. Об этом также говорит смена гардероба украинского президента — он больше не носит одежду цвета хаки.

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    Алевтина Запольская
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