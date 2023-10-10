Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:28, 10 октября 2023Моя страна

В Татарстане открыли мемориальную доску в честь выдающейся балерины

В Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой
Нинель Юлтыева (слева)

Нинель Юлтыева (слева). Фото: Борис Мясников / Фотохроника ТАСС

В Казани торжественно открыли памятную доску в честь балерины, народной артистки РСФСР, Татарстана и Башкортостана, педагога Нинель Юлтыевой. Об этом пишет «Татар-информ».

Отмечается, что мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского хореографического училища. В нем выдающаяся балерина работала художественным руководителем с 1998 по 2014 год.

В церемонии открытия доски приняла участие первый замминистра культуры республики Юлия Адгамова. Представительница ведомства рассказала, что за время своей педагогической деятельности Юлтыева воспитала «целую плеяду своих выпускников, которые прославляют Татарстан далеко за его пределами».

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило разрушениями других городов Израиля

    Пассажиры метро в Лондоне начали ездить стоя из-за клопов на сиденьях

    Россиянина приговорили к 17 годам колонии за организацию нарколаборатории

    В ЦБ дали прогноз о пике инфляции

    Ошибка 404 помогла хакерам красть деньги

    Стали известны подробности о новой квартире Димы Билана в центре Москвы

    Московский суд рассмотрит жалобы на 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

    Пашинян назвал условие вывода российских миротворцев из Карабаха

    Мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа во время отпуска

    Российский адвокат получил семь лет тюрьмы за передачу взятки судье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости