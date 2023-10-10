В Татарстане открыли мемориальную доску в честь выдающейся балерины

В Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой

В Казани торжественно открыли памятную доску в честь балерины, народной артистки РСФСР, Татарстана и Башкортостана, педагога Нинель Юлтыевой. Об этом пишет «Татар-информ».

Отмечается, что мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского хореографического училища. В нем выдающаяся балерина работала художественным руководителем с 1998 по 2014 год.

В церемонии открытия доски приняла участие первый замминистра культуры республики Юлия Адгамова. Представительница ведомства рассказала, что за время своей педагогической деятельности Юлтыева воспитала «целую плеяду своих выпускников, которые прославляют Татарстан далеко за его пределами».

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.