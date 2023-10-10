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07:34, 10 октября 2023Россия

Автор нового учебника по истории анонсировал правки в раздел о репрессиях

Автор нового учебника истории Торкунов анонсировал правки в раздел о репрессиях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В новых учебниках истории для учеников старших классов абзац о репрессированных народах перепишут, обновленная редакция учебника поступит в школы к началу учебного года в 2024 году. Об этом сообщил один из авторов пособия ректор МГИМО Анатолий Торкунов, передает РИА Новости.

«Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения», — сказал Торкунов.

Он назвал правки учебных пособий естественным процессом, так как в мире появляются новые данные и оценки, которые необходимо вносить в уже существующие ученики. Внесение правок будет происходить постоянно, так как «история продолжается, она же не стоит на месте», однако редакция учебника по истории не будет изменена, считает один из авторов учебника.

В августе Минпросвещения представило новый учебник истории для старшеклассников. В пособии кардинально переработаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а также появились главы о событиях с 2014 по 2023-й — в том числе и о СВО на Украине. В главах говорится о современной Украине как ультранационалистическом государстве и поддержке СВО абсолютным большинством россиян.

В Чечне и Ингушетии недовольство вызвал отрывок учебника для 10-х классов. Там в одном из абзацев говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В учебнике было отмечено, что за это советское правительство решило «подвергнуть их коллективному наказанию» — депортации в восточные районы страны.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов через некоторое время сообщил, что поговорил с помощником президента Владимиром Мединским, который стал одним из авторов учебника. По его словам, Мединский признал, что одна глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил в готовности привести ее в порядок. Не менее решительной была позиция министра просвещения Сергея Кравцова, отметил Даудов.

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    Анастасия Шейкина
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