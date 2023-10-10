ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в Газу

Представитель ВОЗ Яшаревич призвал открыть гуманитарный коридор в Газу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает открыто гуманитарный коридор в Газу и работает над реализацией задачи со своими партнерами. Об этом заявил в ходе брифинга в Женеве официальный представитель организации Тарик Яшаревич, передает ТАСС.

«ВОЗ призывает к прекращению насилия. Необходим гуманитарный коридор, чтобы обеспечить людей критически важными поставками. ВОЗ работает над этим вопросом с агентствами-партнерами», — заявил Яшаревич.

Сообщается, что целью коридора для ВОЗ является осуществление «критически важных поставок» в Газу. По оценкам организации, в регионе уже закончились материалы и средства, которые необходимы для лечения пациентов.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что блокада сектора Газа Израилем усугубит гуманитарную ситуацию.

По его словам, любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров нужно обосновать военной необходимостью. В противном случае такие действия могут воспринять как коллективное наказание.