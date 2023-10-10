Власти российского региона сочли полезной практику доносов за деньги

Власти Ярославской области назвали полезной практику доносов за деньги

Практика оплаты за донос о людях, которые нарушает правопорядок в Ярославской области, полезна. Об этом заявила зампредседателя правительства области Татьяна Потемкина, пишет «Подъем».

Ранее стало известно, что в Ярославской области будут платить тем, кто сообщит о плевках в общественных местах. Правительство области планирует утвердить порядок выплаты вознаграждения тем, кто помогает выявлять нарушителей трех статей регионального КоАП. Благодаря этому местные жители смогут получать семьдесят процентов от суммы штрафа нарушителя.

«Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев. Чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше будут его нарушать», — сказала Потемкина, подчеркнув, что постановление пока не принято, его еще обсуждают.

По ее словам, сообщать о нарушении можно будет не только в случае, если человек плюнул на улице. Также доложить можно о расклейке объявлений и, например, выбросе мусора в неположенных местах. Потемкина считает, что постановление поможет быстрее навести порядок в Ярославской области.

Ярославская область стала первым в России регионом, где начали штрафовать за плевки в общественных местах. Строгий запрет начал действовать с 7 сентября, до этого нарушители получали только предупреждения — с июня было выявлено более пятидесяти случаев. За плевок в общественном месте предусмотрели штраф в полторы тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи.