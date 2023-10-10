Зеленский договорился об обучении украинских пилотов на F-16 в Румынии

Зеленский заявил, что украинские пилоты обучатся летать на F-16 в Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты будут обучаться летать на американских истребителях F-16 в Румынии. О договоренности с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом украинский лидер написал в Telegram.

Он уточнил, что будет создан Центр подготовки пилотов. Стороны обсудили, как ускорить подготовку, и договорились, что украинские летчики будут в первой волне обучения, отметил Зеленский. Кроме того, президент Украины анонсировал «хорошие новости» об артиллерии и средствах противовоздушной обороны (ПВО).

«Уже скоро заработает "зерновой коридор" из Украины через Молдову в Румынию», — добавил политик.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что Берлин не готов организовать для украинских пилотов обучение управлению истребителями F-16. По его словам, ФРГ сосредоточится на поставках Киеву артиллерии и ПВО.