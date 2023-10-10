Россиянам рассказали о способе получить высокую зарплату после собеседования

HR-консультант Енгалычева: для большей зарплаты стоит узнавать о целях компании

Ориентация на задачи компании позволяет претендовать на более высокую заработную плату. Соискателю стоит подготовить небольшой рассказ о релевантном опыте, чтобы показать, что его зарплатные ожидания оправданы. Об этом «Ленте.ру» рассказала HR-консультант курса «Английский для IT специалистов» онлайн-школы Skyeng Тамила Енгалычева.

«Одной из главных проблем на собеседовании является неумение подать информацию о себе. Даже большой опыт в своей сфере не является гарантией, что вы сможете заинтересовать им эйчара, поэтому появляются парадоксальные ситуации, в которых сильные эксперты проваливают первый этап собеседования. Критичной ситуация становится, если интервью проходит на иностранном языке, когда стресс еще больше мешает проявить себя», — сказала Енгалычева.

Эксперт пояснила, что, несмотря на то, что финальное решение по кандидатам и финансовым условиям принимается по совокупности всех этапов найма, стоит серьезно относится к первой встрече. Общение с рекрутером позволяет компании сложить первое впечатление о будущем сотруднике: какой у него профессиональный опыт, сильные и слабые стороны, насколько он подходит команде по коммуникации и гибким навыкам. Оценка HR-специалиста также может повлиять на размер предлагаемой в итоге заработной платы.

«Более выигрышно смотрятся те кандидаты, которые подготовили небольшой спич о себе. В нем должен быть отражен релевантный вакансии опыт работы, успешные кейсы с примерами и достижениями, а также информация, какие задачи кандидату были бы интересны, куда хотелось бы развиваться», — рекомендовала специалистка.

Главное, чтобы это не выглядело заученным стихотворением, где любая запинка может привести к растерянности. Для этого лучше немного порепетировать самопрезентацию Тамила Енгалычева HR-консультант

На следующих этапах собеседования Енгалычева посоветовала ориентироваться на цели компании. «Зачем компания ищет сотрудника? Какие задачи нужно решать и какую ценность, как сотрудник, я могу принести?». Ответы на подобные вопросы, по словам специалистки, позволяют кандидатам не только произвести приятное впечатление на будущих коллег, но и претендовать на лучший оффер.

«Чтобы не звучать голословно, желательно подготовить аргументы, что ваши зарплатные ожидания оправданы. Как это сделать? Расскажите о своих результатах: чем вы помогли предыдущей команде, какие навыки приобрели и как они помогают вам в работе. Если ваши результаты измеримы в метриках и цифрах, это точно стоит отразить в вашем рассказе», — заключила HR-консультант.

Ранее сообщалось, что неравенство зарплат в России снизилось в три раза за последние 20 лет. В 2023 году разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами составил 13,1 раза.