Звезда Comedy Club высказался о низкопробном юморе

Комик Родригез заявил, что низкопробный юмор востребован из-за соцсетей

Бывший резидент Comedy Club, телеведущий и певец Тимур Родригез заявил, что сейчас у аудитории востребован низкопробный юмор. Об этом он высказался в интервью для Hello!

По его мнению, популярность такого юмора объяснима. «Причиной тому соцсети и персонажи, которые не играют, а кривляются, произносят не интеллектуальные, а примитивные шутки», — высказался Родригез. По его мнению, из-за этого «снижается уровень юмора». Также, по его мнению, у интернет-аудитории в целом пропадает запрос на качественный контент.

При этом своим любимым юмористическим жанром Родригез назвал стендап, «фаворитами» — тех, кто занимается сатирой.

Ранее он заявил, что в юморе произошла негативная перемена. По словам Родригеза, обижаться на шутки стало трендом, а у комиков появилась обязанность извиняться. Юморист также рассказал, что во времена, когда он играл в КВН, «все было гораздо легче и проще».