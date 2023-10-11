Архитектурный парк с арт-объектами открылся в Тюменской области

В Тюменской области открылся архитектурный парк «Ключи»

В Тюменской области открылся архитектурный парк «Ключи». Об этом со ссылкой на информационный центр регионального правительства сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что новый парк располагается на территории природного комплекса «Морелеса», в 40 километрах от Тюмени.

В пресс-службе указали, что власти предварительно провели специальный конкурс, в котором участвовали архитекторы, инженеры, ландшафтные дизайнеры, художники-скульпторы из разных уголков страны. Оценив мастерство конкурсантов, жюри выбрало несколько работ финалистов из Тюмени, Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга, которые позже установили на территории комплекса.

Согласно имеющимся планам, новый парк будут постепенно дополнять новыми арт-объектами. «Вся концепция будет строиться вокруг археологической и архитектурной тематики», — рассказали в информационном центре.

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