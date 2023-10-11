Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в российском регионе

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области.

«Сегодня около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны заявили, что еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен в небе над Брянской областью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ и рассказал, что в результате случившегося сгорел жилой дом, а также два гаража.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.