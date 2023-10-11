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15:50, 11 октября 2023Из жизни

Агрессивная рысь напала на играющих на улице детей

USA Today: в США агрессивная рысь напала на детей и собак

Фото: Julie Lamour / Unsplash

В американском штате Джорджия агрессивная рысь покалечила детей и собак. Об этом сообщает USA Today.

Рысь набросилась на девочку и мальчика, игравших на улице у своих домов, расположенных менее чем в 400 метрах друг от друга. Нападения произошли с разницей в 15-30 минут. Хищная кошка укусила и поцарапала девочку, в результате чего ту госпитализировали. Мальчик получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, и тоже был доставлен в больницу.

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Как сообщил представитель пожарно-спасательной службы округа Оглторп Коди Гиббс, ранее в том же районе нападению подверглись две собаки. «Мы подозреваем, что на всех напало одно и то же животное. Это определенно странное стечение обстоятельств», — говорит он. По словам заведующего службой скорой помощи округа, неизвестно, была ли рысь больна бешенством.

Сейчас дикая кошка находится на свободе. Сообщений о новых нападениях не поступало. Местных жителей призвали быть осторожными и внимательно следить за детьми на улице.

Ранее сообщалось, что в США медведь набросился на пожилую женщину и нанес ей травмы. Муж пострадавшей попытался отбиться от хищника и распылил спрей для отпугивания медведей.

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    Алиса Удовик
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