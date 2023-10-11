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17:33, 11 октября 2023Забота о себе

Терапевт перечислил простые способы подготовить иммунитет к зиме

Фото: Steven Cornfield / Unsplash

Если позаботиться о своем самочувствии заранее, в частности, сделать прививки и скорректировать питание, в холодное время года можно уменьшить риск заболеваний или их тяжелого течения, рассказал врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Линар Яруллов. Простые способы подготовить иммунитет к зиме он перечислил «Ленте.ру».

По мнению врача, единственный способ «прокачать» иммунитет — это вакцинация. Эта мера поможет защитить организм от инфекций, которые активно распространяются зимой, к примеру, гриппа. «Для людей старшего возраста прививка может быть важнее, потому что у них выше потенциал тяжелого течения инфекционных заболеваний, однако сезонная вакцинация показана всем», — объяснил врач.

Также для поддержки иммунитета Линар Яруллов призвал придерживаться принципов здорового образа жизни, прежде всего скорректировать питание. «Питайтесь разнообразно, в соответствии с принципом гарвардской тарелки, где 50 процентов растительной, 25 процентов белковой и 25 процентов углеводной пищи», — посоветовал терапевт.

Самочувствие улучшить, продолжил врач, могут и умеренные физические нагрузки по вкусу продолжительностью не менее получаса ежедневно — в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Это, как отметил Яруллов, могут быть бег, баскетбол, теннис, плавание, танцы, езда на велосипеде или даже обычная ходьба, физическая работа по дому и активный отдых.

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Также терапевт посоветовал ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Сон должен составлять не менее восьми часов в сутки — достаточное количество ночного отдыха поддержит и ваше ментальное здоровье. Кроме того, стресс может негативно сказаться на сопротивляемости заболеваниям — относитесь к источникам тревоги более осознанно. Если вы чувствуйте, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу

Линар Ярулловврач-терапевт

Ранее врач-кардиолог, терапевт Владимир Протасов назвал пять снижающих риск инфаркта привычек, в частности, он посоветовал уменьшить количество сахара в рационе. Протасов заявил, что для профилактики любых болезней сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять меньше рафинированных продуктов, поскольку они провоцируют повышение давления.

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    Александра Лисица
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