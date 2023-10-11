Минобороны заявило об отражении десяти контратак ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие отразили десять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и в результате активных действий улучшили положение. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Контратаки противника были отражены в районах сел Ивановка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе Макеевки в Луганской народной республике. За сутки на купянском направлении противник потерял до 280 бойцов, танк и два автомобиля. Кроме того, российские военные поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие поразили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

