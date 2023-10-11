Минобороны заявило об уничтожении чешской РСЗО RM-70 Vampire

Минобороны России заявило о поражении чешской РСЗО RM-70 Vampire

Российские военные поразили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, которую произвели в Чехии. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Оперативно-тактическая авиация также уничтожила французскую самоходную гаубицу Caezar, три самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Помимо этого, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиабомбы JDAM и семь противорадиолокационных ракет HARM.

Ранее на запорожском направлении российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ, там им удалось уничтожить пушку М-46 ВСУ.