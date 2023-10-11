На Западе рассказали о выпуске старых снарядов для Украины

Army Recognition: компания Rheinmetall выпускает старые снаряды DM33 для Киева

Немецкая компания Rheinmetall выпускает устаревшие бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС) DM33 калибра 120 миллиметров для поставленных Киеву танков Leopard 2. Об этом пишет западное издание Army Recognition.

Отмечается, что изначально Leopard 2 оснащали снарядами DM23, которые позже заменили БОПС DM33. В современных версиях Leopard 2 используют снаряды DM53 и DM63. Боеприпас DM33 получил вольфрамовый сердечник диаметром 25 миллиметров, который обеспечивает пробитие до 470 миллиметров брони на расстоянии 2000 метров.

Как пишет издание, Киеву передавали снаряды DM53, которые несовместимы с разработанными в 1980-х годах модификациями Leopard 2. Систему управления огнем EMES-15 танков Leopard 2A4 необходимо обновлять перед использованием новых боеприпасов. По словам автора, производство DM33 демонстрирует приоритет совместимости над огневой мощью.

«Среди танков Leopard 2, которые получила Украина, есть 14 бывших польских Leopard 2A4. Эти танки не были обновлены для работы с новыми снарядами DM53 и DM63», — отметили в публикации.

В июле издание Army Recognition писало, что переданные Вооруженным силам Украины танки Leopard 2 оснащают советской динамической защитой «Контакт-1», которая снижает уязвимость бронетехники.

В июне в материале РИА Новости отметили, что броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств.