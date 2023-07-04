Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 5 июля 2023Наука и техника

На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

Army Recognition: советская динамическая защита снизит уязвимость танков Leopard 2 ВСУ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Установка блоков динамической защиты «Контакт-1» на переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2 позволит снизить их уязвимость. Оснащение машин дополнительной защитой объяснили в публикации западного издания Army Recognition.

Отмечается, что в сети появились фотографии Leopard 2A4 с блоками советского «Контакта», установленными на башне и бортах корпуса. Издание приводит мнение немецких военнослужащих, которые утверждают, что брони Leopard 2A4 не хватит для защиты от снарядов российских танков Т-90 или современных модификаций Т-72.

В публикации утверждается, что благодаря «Контакту» Leopard 2A4 сможет противостоять современным кумулятивным снарядам и противотанковым управляемым ракетам. Танк получил стальные экраны, на которых установили блоки ДЗ.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

В июне РИА Новости писало, что броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств.

В апреле польское издание Defence24 сообщило, что установка блоков динамической защиты «Контакт-1» на используемые ВСУ немецкие танки Leopard 2 может увеличить количество отказов техники из-за возросшей массы.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе объяснили установку советского «Контакта» на украинские Leopard 2

    Курс евро превысил 99 рублей

    Французский политик обвинил Зеленского и НАТО в подготовке провокации на ЗАЭС

    Полицейские начали розыск основавших для девочек «школу секса» педофилов

    Туристка пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Европе квартире

    Запуск реестра нуждающихся россиян объяснили

    В России задумались о создании новой льготной ипотеки

    Россия вошла в десятку самых атакуемых хакерами стран мира

    Стало известно о задержании гражданина Грузии в Южной Осетии

    Самый титулованный футболист мира дал новые показания по делу об изнасиловании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости