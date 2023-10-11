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19:39, 11 октября 2023Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша, предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде на новом видео. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша предстала на фоне гардеробной в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом наряд был декорирован золотыми цепями. В размещенном ролике звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса и многочисленные татуировки.

Помимо этого, она распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках, а от аксессуаров Самойлова отказалась.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала откровенные фото с фразой «я секс-символ эпохи». 41-летняя телеведущая снялась в темно-зеленом приталенном комбинезоне без рукавов и с широкими штанинами. Наряд был оформлен декольте, открывающим часть груди.

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    Екатерина Ештокина
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