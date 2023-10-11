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14:51, 11 октября 2023Мир

Полковник оценил запас вооружений у ХАМАС

Полковник Матвийчук: оружия у ХАМАС может хватить примерно на полгода

Фото: Aarafat Barbakh / Reuters

Запаса вооружений у ХАМАС может хватить приблизительно на полгода периодических террористических атак. Кроме того, возможны и дальнейшие поставки оружия по подземным тоннелям. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ХАМАС занимался частным производством ракет, но потом, насколько я понимаю, начал приобретать вооружения на стороне. В снабжение включились не только арабские страны, но и Украина, которая продала организации большие запасы. Также оружие ХАМАС продавали хуситы. Оценить итоговый запас сейчас никто не сможет», — считает Матвийчук.

Тем не менее, по оценке военного, запасов различных вооружений ХАМАС может хватить еще приблизительно на полгода если не полноценного ведения войны, то периодических террористических атак.

«Также оружие могут продолжать поставлять по подземным тоннелям — для этого, в том числе, их и выкопали. Тяжелое вооружение вряд ли, но ракеты "Кассам" по ним можно передвигать», — допустил полковник.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал осудить террористические действия организации ХАМАС. Он также заявил о необходимости срочно запустить прямые переговоры между сторонами конфликта и урегулировать все вопросы.

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