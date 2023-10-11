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13:36, 11 октября 2023Мир

Российский посол призвал осудить террористические действия ХАМАС

Посол РФ в Израиле Викторов призвал осудить террористические действия ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал осудить террористические действия организации ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Террористические методы, использованные боевиками ХАМАС в начальной стадии противостояния, заслуживают только осуждения, никаких дебатов тут быть не может», — высказался Викторов.

Он также заявил о необходимости срочно запустить прямые переговоры между сторонами конфликта и урегулировать все вопросы.

Также дипломат ответил на вопрос о возможной эвакуации российских дипломатов из Израиля. Он пояснил, что те готовы при необходимости к отъезду, но сейчас этого не требуется.

Ранее Викторов назвал эскалацию палестино-израильского конфликта беспрецедентной за последние десятилетия. По мнению дипломата, ситуацию вряд ли удастся решить в ближайшие дни.

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    Антон Похиляк
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