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01:23, 8 октября 2023Мир

Посол заявил о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Посол России Викторов заявил о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Sinan Abu Mayzer Reuters

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал эскалацию палестино-израильского конфликта беспрецедентной за последние десятилетия. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

По мнению дипломата, ситуацию вряд ли удастся решить в ближайшие дни.

Ранее Анатолий Викторов рассказал, что Россия организует эвакуацию граждан из зоны палестино-израильского конфликта, если это потребуется.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

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    Марина Совина
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