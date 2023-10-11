Движение поездов на салатовой ветке метро Москвы приостановили

Собянин: движение поездов на салатовой ветке метро запустят в ближайшие часы

В Москве приостановили движение поездов на салатовой ветке от станции метро «Люблино» до «Дубровки» из-за аварии. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, пишет АГН «Москва».

«На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — заявили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что движение восстановят в ближайшие несколько часов.

Ранее стало известно, что два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. ЧП произошло на станции метро «Печатники».

В Дептрансе уточнили, что случился накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один из них — машинист, которого зажало в вагоне.