Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:23, 11 октября 2023Среда обитания

Движение поездов на салатовой ветке метро Москвы приостановили

Собянин: движение поездов на салатовой ветке метро запустят в ближайшие часы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве приостановили движение поездов на салатовой ветке от станции метро «Люблино» до «Дубровки» из-за аварии. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, пишет АГН «Москва».

«На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — заявили в ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что движение восстановят в ближайшие несколько часов.

Ранее стало известно, что два поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. ЧП произошло на станции метро «Печатники».

В Дептрансе уточнили, что случился накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один из них — машинист, которого зажало в вагоне.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Песков заявил о подготовке визита главы Палестины в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости