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06:35, 11 октября 2023Россия

Россиянам рассказали о необходимости перезагрузки компьютера

Аналитик Щельцин: перезагружать компьютер необходимо минимум один раз в неделю

Фото: Christin Hume / Unsplash

Для того, чтобы компьютер лучше работал, его необходимо перезагружать. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство», — пояснил он. Без длительной перезагрузки память компьютера бывает переполнена фоновыми задачами и временными файлами. По словам аналитика, освобождение компьютера от такого «хлама» происходит только при перезагрузке. В связи с этим Щельцин рекомендовал россиянам выключать компьютер не реже одного раза в неделю.

Ранее профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский сообщил, что главная опасность при длительной работе за компьютером заключается в тромбозе. Врач объяснил, что при долгом нахождении в сидячем положении происходит сдавливание сосудов, что, в свою очередь, замедляет кровоток и повышает риск образования тромбов.

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