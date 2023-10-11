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14:23, 11 октября 2023Бывший СССР

Посол Израиля на Украине предложил признать ХАМАС террористической организацией

Израильский посол Бродский призвал Киев признать движение ХАМАС террористическим

Фото: Khalil Hamra / AP

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский выступил с предложением признать движение ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«На этом этапе Украина может морально поддержать Израиль. И это уже происходит. И признать ХАМАС террористической организацией», — сказал посол.

Он выразил надежду на принятие соответствующего решения Верховной Радой Украины, подчеркнув, что военный конфликт в Израиле затронул нескольких украинских граждан.

Ранее член политического бюро ХАМАС Махмуд Мердави заявил, что атака на Израиль стала ответом на готовящуюся операцию со стороны Тель-Авива. «Согласно разведывательным данным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции», — заявил он.

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    Алевтина Запольская
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