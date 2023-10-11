ХАМАС назвало атаку на Израиль ответом на готовящуюся операцию

Член политбюро ХАМАС Мердави: атака на Израиль — ответ на готовящуюся операцию

Атака ХАМАС на Израиль является ответом на готовящуюся операцию со стороны Тель-Авива. Так назвал произошедшее член политического бюро палестинского движения Махмуд Мердави, передает турецкая газета Aydinlik.

«Согласно разведывательным данным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции», — заявил он.

По его словам, сначала должна была быть организована ликвидация лидеров сопротивления, а затем проведена операция в Газе и других регионах. «В ответ на все это была начата данная операция. Конечная цель этой операции — обеспечить свободную жизнь палестинскому народу и достойную жизнь нашего народа», — объяснил Мердави.

Член политбюро ХАМАС добавил, что Израиль игнорирует палестинский народ и пока это не изменится, операции и сопротивление движения будут продолжаться. «Мы не остановимся, пока не получим свои права в рамках международного права», — заключил он.

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.