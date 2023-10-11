Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 11 октября 2023Мир

ХАМАС назвало атаку на Израиль ответом на готовящуюся операцию

Член политбюро ХАМАС Мердави: атака на Израиль — ответ на готовящуюся операцию

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Атака ХАМАС на Израиль является ответом на готовящуюся операцию со стороны Тель-Авива. Так назвал произошедшее член политического бюро палестинского движения Махмуд Мердави, передает турецкая газета Aydinlik.

«Согласно разведывательным данным, полученным сопротивлением, Израиль уже готовился к операции», — заявил он.

По его словам, сначала должна была быть организована ликвидация лидеров сопротивления, а затем проведена операция в Газе и других регионах. «В ответ на все это была начата данная операция. Конечная цель этой операции — обеспечить свободную жизнь палестинскому народу и достойную жизнь нашего народа», — объяснил Мердави.

Член политбюро ХАМАС добавил, что Израиль игнорирует палестинский народ и пока это не изменится, операции и сопротивление движения будут продолжаться. «Мы не остановимся, пока не получим свои права в рамках международного права», — заключил он.

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. «В настоящее время ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — указали военные.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник со взрывчаткой второй раз атаковал российскую колонию

    Альтернатива для Германии обновила рекорд по популярности в стране

    Глава ФСБ назвал планы Украины совершить диверсии против АЭС ядерным терроризмом

    Столкновение поездов в московском метро попало на видео

    Порнозвезда рассказала о двухнедельном браке

    Назван лучший МФЦ в России

    В ФСБ раскрыли данные о подготовке террористов и наемников для Украины

    Треть российских предпринимателей заявили о вере в эзотерические практики

    ВСУ пожаловались на российские среднекалиберные орудия

    50-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости