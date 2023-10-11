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10:02, 11 октября 2023Наука и техника

Разработан магнитоэлектрический материал для восстановления нервов

Nature Materials: создан магнитоэлектрический материал для восстановления нервов

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Команда междисциплинарных специалистов из Университета Райса создала магнитоэлектрический материал для восстановления нервов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Materials.

Материал состоит из пьезоэлектрического слоя титаната циркония свинца, зажатого между двумя слоями металлических стеклянных сплавов, которые могут быстро намагничиваться и размагничиваться. Технология позволяет преобразовывать магнитные поля в электрическое в 120 раз быстрее, чем другие аналогичные материалы. Авторы предлагают использовать разработку для точной дистанционной стимуляции нейронов. Продемонстрировать это удалось на животной модели мыши. В ходе эксперимента ученые устранили повреждения в седалищном нерве подопытного.

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В будущем разработка позволит проводить менее инвазивные процедуры нейростимуляции: вместо имплантации устройства можно будет ввести небольшое количество магнитоэлектрического материала.

Ранее в октябре сотрудники Оксфордского университета напечатали на 3D-принтере нервные клетки. Технологию планируют применять для воссоздания коры головного мозга.

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    Елена Апазиди
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