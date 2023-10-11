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14:45, 11 октября 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возможном продлении льготной ипотеки

Экономист Лобода: льготную ипотеку могут продлить до конца 2024 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Программу льготной ипотеки в России могут не отменить 1 июня 2024 года, продлив до президентских выборов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Таким образом, действие льготной ипотеки продлится до конца 2024 года. При этом эксперт указал, что не ожидает действия такой ипотеки в 2025 году. По его словам, в этом году займ на льготных условиях смогут получить только отдельные категории социальных групп.

По словам экономиста, льготная ипотека уже стала малодоступной после повышения ключевой ставки Центробанком сначала до 12 процентов в августе, а потом до 13 процентов в сентябре. Некоторые банки сохраняют программы льготного кредитования, однако это скорее рекламная акция, уверен эксперт.

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После повышения Центробанком ключевой ставки в августе процентные ставки у банков взлетели на 0,5-2 процентного пункта. Если же регулятор будет повышать ключевую ставку и дальше, банки, в свою очередь, будут поднимать процентные ставки. С другой стороны, рост процентной ставки может остановиться, если в октябре Центробанк поднимет ключевую до 14 процентов.

Если ипотеку с господдержкой не отменят 1 июня 2024 года, стоит ожидать роста цен на новое жилье, считает Лобода. А если ее отменят, в цене будет расти вторичное жилье, цены на квартиры в новостройках же, наоборот, упадут.

Льготную ипотеку на квартиры в новых домах ввели в 2020 году в качестве поддержки рынка жилья в пандемию коронавируса. Затем программу продлевали. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти максимальный размер такого займа составляет 12 миллионов рублей. В остальных регионах максимальная ипотека — шесть миллионов. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять не менее 10 процентов.

Ранее эксперты увидели серьезные проблемы на рынке недвижимости в России. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, рынок в настоящее время сильно перекошен. Например, как пояснил эксперт, в Москве можно снять однокомнатную квартиру стоимостью 12 миллионов рублей за 40 тысяч рублей в месяц. Сумма же ежемесячного платежа по ипотеке после повышения ключевой ставки Центробанком выросла до 130 тысяч рублей. Такая ситуация может предвещать начало кризиса на рынке недвижимости.

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    Мария Черкасова
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