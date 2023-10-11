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14:43, 11 октября 2023Россия

Российский школьник перепугал родителей ночной прогулкой перед уроками

В Лесосибирске школьник ушел ночью гулять перед уроками и перепугал родителей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Лесосибирске Красноярского края восьмилетний школьник ушел ночью гулять перед уроками и перепугал родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям издания, взрослые отпустили вечером мальчика на променад вместе с приятелем. Последний вернулся домой, а школьник решил продолжить дышать свежим воздухом.

На улице ребенок провел всю ночь. Родители сначала пытались отыскать его сами, но позже обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов почти сразу обнаружили мальчика: он шел в школу к первому уроку.

На его родителей составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Ребенка нашли в лесопарке, где он собирался заночевать, укрывшись взятым из дома одеялом.

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    Анна Щербакова
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