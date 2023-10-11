Назван самый страшный хоррор-фильм XXI века

Фильм «Прочь» Джордана Пила назвали самым страшным хоррор-фильмом XXI века

Названы 30 самых популярных и качественных хорроров XXI века. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование канала «Настоящее страшное телевидение».

Отмечается, что в рейтинг попали ленты с психологическим и социальным подтекстом, комедийные зомби-хорроры, а также новая классика. Так, лидером подборки стала картина «Прочь» режиссера Джордана Пила. Детективно-сатирический фильм ужасов 2017 года выпуска был удостоен множества наград, в том числе «Оскара» за лучший сценарий.

На втором месте — «Впусти меня» 2008 года от шведского постановщика Томаса Альфредсона, которая является экранизацией романа Юна Айвиде Линдквиста. В свое время киноадаптация получила премию «Сатурн». Замкнула тройку работа Ари на весь мирАстера «Реинкарнация». Выпущенная в 2018 году картина прославила американского режиссера.

В топ-30 также вошли южнокорейские хорроры «Вопль», «Поезд в Пусан» и «Вторжение динозавра». Один из самых культовых фильмов ужасов нулевых «Пила: Игра на выживание» лишь на седьмом месте.

Ранее стало известно, что бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова превысил миллиард рублей. В картине Мастера сыграл актер Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин.