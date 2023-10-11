Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 11 октября 2023Культура

Назван самый страшный хоррор-фильм XXI века

Фильм «Прочь» Джордана Пила назвали самым страшным хоррор-фильмом XXI века

Кадр: фильм «Прочь»

Названы 30 самых популярных и качественных хорроров XXI века. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование канала «Настоящее страшное телевидение».

Отмечается, что в рейтинг попали ленты с психологическим и социальным подтекстом, комедийные зомби-хорроры, а также новая классика. Так, лидером подборки стала картина «Прочь» режиссера Джордана Пила. Детективно-сатирический фильм ужасов 2017 года выпуска был удостоен множества наград, в том числе «Оскара» за лучший сценарий.

На втором месте — «Впусти меня» 2008 года от шведского постановщика Томаса Альфредсона, которая является экранизацией романа Юна Айвиде Линдквиста. В свое время киноадаптация получила премию «Сатурн». Замкнула тройку работа Ари на весь мирАстера «Реинкарнация». Выпущенная в 2018 году картина прославила американского режиссера.

Материалы по теме:
Лучшие фильмы ужасов XX и XXI веков. 21 фильм ужасов, который стоит посмотреть
Лучшие фильмы ужасов XX и XXI веков.21 фильм ужасов, который стоит посмотреть
14 июля 2023
В кино — нашумевший фильм ужасов «Два, три, демон, приди». Как его создателям удалось напугать весь мир?
В кино — нашумевший фильм ужасов «Два, три, демон, приди».Как его создателям удалось напугать весь мир?
10 августа 2023
В прокате — готический хоррор «Шепоты мертвого дома». Почему это самый страшный фильм года?
В прокате — готический хоррор «Шепоты мертвого дома».Почему это самый страшный фильм года?
28 августа 2023

В топ-30 также вошли южнокорейские хорроры «Вопль», «Поезд в Пусан» и «Вторжение динозавра». Один из самых культовых фильмов ужасов нулевых «Пила: Игра на выживание» лишь на седьмом месте.

Ранее стало известно, что бюджет нового фильма «Мастер и Маргарита» по роману писателя Михаила Булгакова превысил миллиард рублей. В картине Мастера сыграл актер Евгений Цыганов, а Маргариту — Юлия Снигирь. Режиссером киноленты выступил Михаил Локшин.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Газопровод между Финляндией и Эстонией могли взорвать. Чем это грозит Европе и каким будет ответ НАТО?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил все рейсы

    Российский подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

    Путин высказался о будущей встрече с Алиевым

    В Подмосковье мужчина разгромил свою машину и попал на видео

    Путин предложил давать участникам СВО субсидии на газификацию

    Путин напомнил о позиции России по созданию палестинского государства

    Россиян научили правильно выбирать обогреватель

    Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости