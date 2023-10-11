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18:45, 11 октября 2023Моя страна

Сквер с макетом паровоза открыли в Нижнем Тагиле

Власти Нижнего Тагила завершили реконструкцию сквера у Нижне-Выйского пруда
Паровоз Черепановых

Паровоз Черепановых. Фото: Олег Булдаков / ТАСс

Сквер с макетом паровоза Черепановых открыли в Нижнем Тагиле. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что местные власти завершили реконструкцию территории у набережной Нижне-Выйского пруда. Стоимость работ на участке 3,1 гектара составила примерно 100 миллионов рублей.

Помимо мини-паровоза на территории сквера обустроили игровые, видовые и спортивные площадки, парковые качели, обновили лестничные пролеты и ограждения, а также уложили удобные велодорожки. Также на территории высадили газоны, установили пляжную зону и ландшафтные композиции с цветниками.

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.

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    Фариза Бацазова
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