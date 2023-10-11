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12:00, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Сообщение об открытии «окна в Европу» для россиян в Литве не подтвердилось

Сообщения о нелегально попадающих в ЕС на поезде россиянах не подтвердились

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На портале литовской национальной телерадиокомпании LRT появилась публикация, в которой утверждалось, что россияне якобы нелегально попадают в Евросоюз, высаживаясь из поездов, которые следуют в Калининград транзитом через Литву. Впоследствии стало известно, что существуют строгие правила проезда данным маршрутом, таким образом данная информация не подтвердилась.

Авторы материала со ссылкой на данные из соцсетей сообщили, что граждане России для соответствующих целей используют вокзал приграничной литовской деревни Кяна, где останавливается для технического осмотра поезд, следующий по маршруту Москва — Калининград. По словам журналистов, транспорт покидают не только граждане, имеющие вид на жительство в Литве либо другие необходимые для легального въезда документы, но и те, кто не имеет права оставаться на территории ЕС.

Кроме того, в тексте указано, что сотрудники пограничной службы страны данную информацию опровергают и заверяют, что в Кяне организована такая же строгая процедура проверки документов, как и в любом другом пункте пересечения границы. Однако, по мнению литовских властей, данная деревня является для россиян своеобразным «окном в Европу» и информация об этом якобы активно распространяется, в связи с чем подобный нелегальный канал необходимо как можно скорее перекрыть. «Усилить контроль, не допускать высадки пассажиров и информировать их, чтобы в будущем они не покупали билеты до Калининграда с намерением высадиться в Литве, — и мы решим проблему», — приводится цитата советника президента Кястутиса Будриса.

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В действительности транзит в Калининградскую область железнодорожным транспортом осуществляется без права выхода или посадки на территории Литвы. Об этом сказано в правилах перевозки пассажиров РЖД и ноте МИД Литвы. В связи с этим передвижения туристов, следующих транзитом в Калининград или обратно, строго контролируются.

В частности, для того чтобы попасть в поезд, о котором идет речь, граждане России должны иметь один из документов, дающих право на транзитный проезд через Литву, в их числе шенгенская виза, виза Литвы, вид на жительство (ВНЖ), карточка аккредитации категории «А» либо «В» республики или специальное разрешение для одноразовой поездки от властей. При этом сойти на остановке смогут только те граждане России, у которых имеется гражданство или ВНЖ любой страны ЕС, либо гражданство страны, у которой безвизовый режим с ЕС, либо шенгенская виза и основания для въезда в Литву. При этом обладателей обычной туристической шенгенской визы из поезда не выпустят. Таким образом, чрезвычайно жесткие пограничные правила исключают возможность массового пересечения границы указанным способом.

Сообщения о том, что россияне массово нелегально проникают в ЕС через Литву, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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