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22:36, 11 октября 2023Мир

США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

Кирби: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

Фото: Ammar Awad / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», — отметил он. По его словам, дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Израиль обратился к Соединенным Штатам за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол». Также Израиль попросил у американской стороны некоторые боеприпасы, в том числе для пулеметов.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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