Кирби: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США восполнили израильские запасы противоракет для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», — отметил он. По его словам, дополнительные поставки Израилю ожидаются в ближайшие дни.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Израиль обратился к Соединенным Штатам за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол». Также Израиль попросил у американской стороны некоторые боеприпасы, в том числе для пулеметов.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

