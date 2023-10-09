WP: Израиль попросил США пополнить запасы ракет для «Железного купола»

Израиль обратился к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, Израиль попросил у Вашингтона некоторые боеприпасы, в том числе для пулеметов.

«Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами... в том числе о пополнении ракет-перехватчиков для "Железного купола", бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов», — говорится в статье.

Также Израиль выразил потребность в активизации сотрудничества со Штатами в обмене разведанными, связанными с «потенциальной военной деятельностью в южном Ливане».

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

В августе сообщалось, что Израиль взамен ранее изъятых США заказал у компании Elbit Systems десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов M107-A3 на общую сумму 60 миллионов долларов. Как уточнялось, заключение соглашения последовало вслед за тем, как Штаты решили передать Украине 300 тысяч находившихся на хранении в Израиле снарядов.