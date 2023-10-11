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16:20, 11 октября 2023Бывший СССР

Украинский чиновник рассказал о сложной ситуации для ВСУ под Авдеевкой

Глава ВГА Авдеевки Барабаш: под Авдеевкой сложилась сложная ситуация для ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Под городом Авдеевкой, который находится под контролем Киева, сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава военной администрации города Виталий Барабаш, передает Politico.

«Напряженные бои продолжаются второй день», — сообщил он.

Барабаш отметил, что, хотя угроза окружения Авдеевки существует уже более года, ВСУ продолжает удерживать позиции. Издание сообщило, что украинская армия потеряла позиции на севере города.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о продвижении Российской армии под Авдеевкой. Это стало возможно благодаря поддержке с воздуха, а также при проведенной артподготовке.

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    Александр Слабиев
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