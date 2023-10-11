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15:52, 11 октября 2023Среда обитания

В России подорожали дачи

Авито Недвижимость: дачи в России подорожали на 12 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За год дачи и коттеджи в России значительно подорожали. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам третьего квартала 2023 года в среднем цены на загородную недвижимость оказались на 23 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го. Стоимость домов выросла на 25 процентов, дач и коттеджей — на 12 процентов, таунхаусов — на 10 процентов.

Рост цен был зафиксирован в 31 из 33 регионов, принявших участие в исследовании. Исключениями стали Калининградская и Кировская области, где стоимость осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего подорожала недвижимость в Волгоградской (плюс 44 процента) и Новосибирской областях (плюс 31 процента), а также в Пермском крае (плюс 29 процентов).

Наиболее доступное загородное жилье располагается в Кировской области, где средняя стоимость объекта составляет 650 тысяч рублей. В первую пятерку по дешевой недвижимости также пошли Ульяновская (800 тысяч рублей), Смоленская (900 тысяч), Брянская области и Алтайский край (по 950 тысяч). Самые высокие цены оказались в Московской области (7,2 миллиона), Дагестане (6,6 миллиона) и Калининградской области (6,5 миллиона).

Ранее россиянам рассказали, как бороться с шумными соседями по даче. Депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что существует допустимые показатели громкости в децибелах, при нарушении которых можно обратиться в полицию.

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    Александра Качан
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