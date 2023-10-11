Российские силы ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

МО: ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации трех бригад ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации трех украинских бригад в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в беседе с ТАСС.

Также, по его словам, ударами авиации были поражены скопления живой силы украинских войск и их военной техники на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Кроме того, добавил он, был поражен опорный пункт противника в Спорном и пункт управления беспилотниками в Первомайском.

Помимо этого, продолжил Астафьев, тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» поразили скопление живой силы противника в районе Андреевки.

Ранее стало известно, что российская армия стремится взять в котел подконтрольную украинской стороне Авдеевку в ДНР. Сообщается, что российские силы нанесли удары по Авдеевке бомбами, ракетами, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц.