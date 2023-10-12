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10:26, 12 октября 2023Мир

Число погибших израильтян при нападении ХАМАС возросло

Times of Israel: число погибших израильтян при нападении ХАМАС возросло до 1300

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Число погибших израильтян при нападении ХАМАС возросло до 1300 человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

Около 3300 израильтян получили ранения, в том числе 28 в критическом состоянии и 350 в тяжелом. Судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа во время атак ХАМАС, до сих пор остается неизвестной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда выступала за создание палестинского государства. Российский лидер подчеркнул, что позиция Москвы по Палестине и Израилю складывалась на протяжении десятилетий и хорошо известна обеим сторонам конфликта.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную с Израилем территорию, представители движения объявили о начале военной операции. В ответ власти Израиля за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа в рамках масштабной операции по уничтожению ХАМАС.

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    Анастасия Заикина
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